Emergenza idrica: Ravello senz’acqua dalla serata di ieri. Torna alle 24, servono autobotti

Emergenza idrica: Ravello senz’acqua dalla serata di ieri. Grandi disagi a Ravello, in Costiera Amalfitana: i cittadini delle frazioni di Torello e San Cosma sono oramai senza acqua dalle 19.00 di ieri sera, martedì 22 giugno. Nessun avvertimento ai residenti, che si sono trovati a vivere mezza giornata senza erogazione idrica.

Su questa situazione è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Nicola Amato. Riportiamo di seguito le parole che ha condiviso sul suo profilo Facebook:

In risposta alle tante richieste di informazioni e di intervento in merito alla carenza di acqua potabile, mi viene riferito da personale dell’Ausino che in giornata i lavori di riparazioni della condotta adduttrice saranno completati. Al momento si sta collegando la parte bassa della condotta con succesiva apertura del flusso in saluta verso Ravello. Speriamo che entro mezzogiorno si ritorni alla normalità. Nelle more sarebbe opportuno avere la disponibilità di autobotti per i casi più urgenti.

Aggiornamenti di Valeria Civale l’acqua è tornata alle 14 ma i disagi sono stati tanti e continui in questi giorni come a Positano e Amalfi quando venivano le autobotti