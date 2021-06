Elvira D’ Amato denuncia:” A Maiori la spiaggia libera sempre più ridotta per residenti”.

Solo ieri abbiamo segnalato l’impossibilità per un giovane disabile di Minori di godersi il mare. Purtroppo a Maiori, che confina con la città del gusto, come viene denunciato dal consigliere d’opposizione Elvira D’Amato su facebook, la situazione non si presenta migliore all’inizio di questa estate.

D’ Amato che ha prestato servizio in polizia è ora in pensione, sottolinea la carenza di posti sulla spiaggia libera.

Poco più di 100 posti sono destinati a 5000 residenti. Decisamente pochi e tra l’altro, aggiunge il consigliere, a pagamento di una somma che, seppur irrisoria, riservati a coloro che non possono permettersi di pagare sedie e ombrelloni ad un stabilimento balneare.

Magra consolazione è constatare che questo accade anche in altri paesi costieri, dove le spiagge vengono date in concessione per fare cassa.

Ai residenti dovrebbe essere garantito un diritto, nel rispetto delle norme anti Covid.

Il Comune per rimpinguare le proprie tasche dovrebbe compiere una seria lotta all’ evasione dei tributi e attingere dalla tassa di soggiorno che non sempre è corrisposta dagli alberghi e attività extralberghiere.

Chi amministra un paese non può non mostrarsi sensibile a tale problematica.

Il gruppo ” Maiori di nuovo”per queste ragioni conclude il post ha votato in consiglio comunale contro il Regolamento sulle spiagge libere.