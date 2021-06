Lutto a Minori e in Costiera amalfitana. È morto l’avvocato Mario Farace. Era il decano degli avvocati in Costa d’ Amalfi, amato e stimato da tutti. Professionista serio e umano, ho avuto il piacere di conoscerlo negli anni in cui ho esercitato la professione forense apprezzandone le doti di grande professionalità e grande onestà e umanità. Siamo rimasti sconvolti nell’apprendere la notizia. Era un galantuomo, un signore delle aule del Tribunale che vedevamo sempre con grande simpatia ad Amalfi o nelle aule di giustizia a Salerno, sempre sereno, con un sorriso saggio e gentile. A viso aperto come affronterà ora il nostro Padre Celeste per avere il suo ennesimo esito positivo, lo immaginiamo con quella gioia che esprimeva dopo che aveva vinto cause particolarmente difficili quando me le comunicava con entusiasmo. Che la terra ti sia lieve