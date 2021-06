È GRAVE LASCIARE LA POPOLAZIONE TUTTA PRIVA DI ACQUA SENZA NEMMENO UN AVVISO! Da Vico Equense a Sorrento

Buon pomeriggio, siamo alle solite. Da questa mattina la popolazione all’improvviso è rimasta priva del servizio di acqua potabile. Nessuna comunicazione preventiva, non per annunciare un guasto che, evidentemente, non si conosceva, ma per dare notizia certa di una durata più breve della sospensione e, soprattutto, della ripresa dell’erogazione. Solo in tarda mattinata, con una nota sul sito internet del gestore, si dichiarava che il tutto si sarebbe ricomposto confidando “nella soluzione del problema a breve”, però dalle 22. Inutile sottolineare la gravità del fatto poiché, a distanza di ore, ancora non si sa come andrà a finire. Ma, considerato il grave disagio, fortemente dannoso in questo particolare momento pandemico in cui, tra le altre raccomandazioni, vi è quella di lavarsi spesso le mani, speravamo che, già da questo pomeriggio, il disservizio sarebbe stato ridotto, magari con l’ausilio di apposite autobotti. Ma niente di tutto questo. Non è certo secondario il fatto che, proprio in questi giorni c’è un caldo afoso con forti venti di scirocco. La politica sa bene in che stato era ed è rimasta la rete idrica, ma non ci pare che in questi anni sia stato fatto qualche utile intervento, neanche in pandemia per limitare i danni alle attività commerciali. Mancava e manca una seria programmazione. Vi chiediamo la disponibilità a sedersi attorno ad un tavolo, sia esso quadrato o rotondo, per vedere cosa occorre fare al fine d’intervenire, seppure in modo graduale, per cercare di dare una soluzione certa a questo annoso problema. Le chiacchiere stanno a zero, bisogna agire!!!