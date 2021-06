È amore dolce fra Ambra Angiolini e Max Allegri dopo Positano da Pansa ad Amalfi, seguiti ieri in anteprima nella perla della Costiera amalfitana accompagnati dai Lucibello boatda Ischia dove sono stati, dopo un giro a Capri, la coppia sta vivendo una luna di miele, dopo le voci di crisi. Ambra conosce bene le coste della Campania è stata due anni fa a Sorrento intervistata da Positanonews ‘

Sorridenti e felici, in specie Allegri che ieri si è fatto un giro di paese a piedi, oggi sono stati nella Pasticceria Pansa di Amalfi, il tempio del dolce, con Nicola e Andrea che hanno offerto Sfogliatella Santarosa e un cornetto al lievito madre ai frutti di bosco, dopo aver visitato il centro ed il Duomo di Sant’Andrea. Entrambi sciolti, lei coperta da un vestito lungo e fascia per i capelli più riservata per nascondersi dai paparazzi, lui con una semplice maglietta bianca e calzoncini, sempre sorridente e disponibile, rimarranno fino a lunedì poi Ambra tornerà a Brescia con i figli, Jolanda e Leonardo, e a promuovere il suo film notte più lunga dell’anno, girato a Potenza. Allegri torna a Torino ha chiesto Locatelli dal Sassuolo, ma qualcuno dice che punterebbe anche su Insigne del Napoli.. Intanto si godono l’amore ritornato e con Ambra c’è da essere Allegri..