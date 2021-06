Dieci anni senza Carmine Paturzo.

Il 12 Giugno 2011 veniva a mancare a soli 41 anni, stroncato da un cancro sviluppatosi nel giro di pochi mesi, Carmine Paturzo, sorrentino trapiantato a Torre Annunziata, avvocato penalista di grande valore, tra i più noti e stimati nell’ambiente forense napoletano, oltre che persona dalle rare qualità di umanità, stile, socievolezza e generosità. Dieci anni sono passati, la vita va avanti ma al mondo manca un eccellente avvocato ma soprattutto una persona perbene come lui. Amava ardentemente la vita in tutte le sue manifestazioni, la natura, il mare, i viaggi, le feste, l’arredamento, la moda, la convivialità, lo shopping, ma soprattutto aveva il culto dell’essere umano, della famiglia e degli amici. Sapeva essere attento alle esigenze di tutti. Vantava un’intelligenza acuta, un’ironia sottile, una curiosità vitale, una disarmante semplicità, una sensibilità profonda, un impegno costante e appassionato in tutte le cose. Il dolore della sua perdita per parenti e amici resta inconsolabile, mai rassegnati, andiamo però fieri della sua memoria, conservandone eterno il ricordo e l’esempio nel cuore e nella mente.