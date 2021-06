Deputato Nicola Fratoianni: “Stima ad Antonio Scurati per la dimissioni da presidente del Ravello Festival”

Il deputato Nicola Fratoianni esprime la propria solidarietà ad Antonio Scurati per la decisione presa di presentare le dimissioni da presidente del Ravello Festival dopo che era stata negata la partecipazione a Roberto Saviano: «Stima ancora più forte nei confronti di Antonio Scurati per la sua scelta di dignità e libertà di dimettersi da Presidente del Ravello Festival. E un abbraccio ancora più forte a Roberto Saviano, che oltre ad avere come nemici giurati i camorristi, deve subire anche l’ostracismo del massimo esponente del PD della Campania che si comporta come un satrapo qualunque. La cultura deve essere libera e liberi devono essere gli intellettuali. Grati a Saviano e a Scurati che ce lo ricordano con le loro parole e i loro comportamenti».