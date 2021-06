Da Napoli un missile su Ravello in diretta. Così sembra , secondo molti interpreti. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca non avrebbe gradito l’invito a Saviano e Speranza che Antonio Scurati ha fatto inserendoli in un programma del Ravello Festival non concordato. Questa è l’interpretazione che se ne fa . Il ministro della Salute Roberto Speranza e Roberto Saviano, non dovevano essere invitati da Antonio Scurati?

“Indicazioni vanno rispettate e le iniziative devono essere coerenti con la natura dei festiva…. no a cose che non c’entrano niente… gli eventi non devono essere segnati da conflitti di interesse….Quello che finanzia la Regione Campania non deve essere occasione per farsi le vacanze…le regole sono quelle che vi ho ricordato se non ci sono coincidenze di obiettivi ci si separa..”

Non le manda a dire insomma il Presidente… Ma Scurati si è ritrovato di fatto con un programma già predefinito da Vlad e vi ha aggiunto qualcosa last minute, questa è l’impressione.. Se ci guardiamo attorno allora tutte le manifestazioni hanno le caratteristiche non coincidenti con quelle che vorrebbe De Luca, inevitabile…

Fatto sta che De Luca ha parlato chiaro , le cose vanno concordate, anche la presenza di un ospite a questo punto… Ma lasciamo valutare ai nostri lettori, sentitevi gli ultimi minuti della diretta.