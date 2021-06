Dana Berez a Positano, virale il video dalla piscina dell’hotel Poseidon Dana Berez torna da New York a Positano , di cui è innamorata e si vede, davvero degli spot per la perla della Costiera amalfitana e per l’albergo della famiglia Aonzo, che ha superato il mezzo secolo di storia di turismo. Da sempre innamorata di Positano, in cui torna ogni anno, ha deciso di esplorare le altre perle della Costa d’Amalfi regalando consigli utili a quanti volessero imitarla. Dana Berez dopo al Fashion Institute of Technology e la laurea in Comunicazione pubblicitaria e marketing si è aperto un blog (danaberez.com) col fotografo Alsenio Espinat, ha girato tutta la Costiera amalfitana , Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, ma la vista spettacolare di Positano gli è rimasta nel cuore