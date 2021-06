Dalla Valle del Bradano a Gragnano, il grano di filiera 100% italiano per la Fabbrica della Pasta dei Moccia. Irsina Valle del Bradano in Basilicata, una raccolta di grano eccezionale questa che ci mostrano i Moccia , un segno di rinascita e ripartenza straordinario. Le foto parlano da sole.

Il rito senza tempo della mietitura del grano nel territorio Appulo-Lucano per la Pasta di Gragnano si perde nella notte dei tempi, ricordiamo anche il grande legame con la Costiera amalfitana da Minori per poi passare dai Monti Lattari dalla provincia di Salerno e Costa d’ Amalfi a Gragnano in provincia di Napoli dove ha trovato il “climax” ideale ed è diventata la miglior pasta del mondo, non solo della Campania e d’ Italia.

Nei campi dove si coltiva il grano 100% italiano tutelato dal Consorzio di Filiera “Appulo-Lucano”, Antonino e Mario, i Pastai di 3° e 4° generazione, si sono recati di persona per assistere al magico momento della raccolta

Nascere e vivere a Gragnano vuol dire essere pervasi, inebriati dai sapori e dai profumi esaltanti della semola di grano duro, della pasta che ne deriva, e….come per magia…non ne puoi più fare a meno!!!

Mario Moccia nostro padre, nel 1976, pur essendo un importante e storico stagionatore di formaggi, non seppe resistere al richiamo dell’essere di Gragnano….ed acquistò un pastificio famoso, ma in profonda crisi, dedicando, “con non poche difficoltà, in un momento infelice per il mercato della pasta”, tutta la sua vita al restauro totale dell’edificio nel centro storico, alla costruzione del nuovo stabilimento, nonché alla nascita e al rilancio della pasta e dei suoi marchi, alla nascita del primo consorzio dei pastifici di Gragnano, il COPAG.

Contribuì in modo fattivo ed importante all’affermazione ed alla riqualificazione della pasta di Gragnano sui mercati di tutto il mondo.

Dopo anni (dal 1994 anno in cui vendemmo il pastificio) per amore – per passione in onore di nostro padre, abbiamo rifondato un pastificio con una produzione di grande qualità. Anche noi non abbiamo saputo resistere alla Magia…dei sapori e dei profumi esaltanti di Gragnano!!