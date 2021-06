Da lunedì anche la Campania in zona bianca. Da lunedì 21 giugno l’Italia intera, tranne la Valle d’Aosta, sarà nella fascia più bassa di rischio, dove non c’è il coprifuoco e le limitazioni sono ridotte al minimo. Visti i dati della cabina di Regina, come previsto, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano passano in area bianca.

Il monitoraggio settimanale del venerdì dell’Istituto superiore di sanità (Iss) rivela che l’RT è in lievissimo aumento e passa dallo 0,68 allo 0,69: l’indice di trasmissibilità del Covid è dunque sostanzialmente stabile.

Continua invece a scendere il valore dell’incidenza, che passa dai 25 casi su 100 mila abitanti della settimana scorsa ai 16.7 casi di oggi. Tutte le regioni italiane sono classificate a rischio basso tranne Basilicata, Friuli—Venezia Giulia e Molise, il cui rischio è «moderato».