Cultura. Viaggio nell’Italia di Dante, appuntamento a Sorrento con Giulio Ferroni

Sarà Giulio Ferroni, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma ad aprire lunedì 14 giugno alle ore 19, al chiostro di San Francesco di Sorrento, gli appuntamenti di Sorrento Incontra, la rassegna organizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Istituto di Cultura Torquato Tasso e con la libreria Tasso.

“Viaggio nell’Italia di Dante” è il titolo dell’incontro, moderato da Marianna Iannaccone, che sarà aperto dai saluti del sindaco Massimo Coppola e del consigliere comunale Rossella Di Leva.

L’ingresso è libero, ma limitato ai posti consentiti dalle disposizioni anti Covid-19.

“È nei momenti di crisi che si avverte maggiormente il bisogno di unità: per questo, per offrire momenti di riflessione e di approfondimento culturale abbiamo deciso di unire le forze – spiega il consigliere Di Leva – Sorrento Incontra 2021 conta sulla collaborazione tra Comune di Sorrento, libreria Tasso e Istituto di cultura Tasso. Dopo la data di lunedì seguirà, il 16 giugno “Dacia Maraini e la scrittura”, Marino Bartoletti il 26 giugno, Catena Fiorello il 27 giugno e tanti altri appuntamenti, fino a settembre”.