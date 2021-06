Covid-19 e la variante “Delta” che spaventa il Regno Unito e rinvia le riaperture

L’impennata piuttosto improvvisa dei contagi da covid-19 nel Regno Unito viene legata soprattutto alla cosiddetta variante Delta. L’Oms ha adottato questa nuova nomenclatura per la nuova variante, che corrisponde ad uno dei due sottotipi della variante indiana. La variante inglese è diventata Alfa, quella sudafricana Beta, quella brasiliana Gamma, i due sottotipi della variante indiana sono diventate Delta e Kappa.

La strategia del Regno Unito per velocizzare nella corsa contro il covid-19 si era basata proprio nel procedere a tappeto con le prime dosi di vaccino. Lo studio del Francis Crick Institute di Londra pubblicato sulla rivista Lancet, e condotto con il farmaco Pfizer BioNTech ha documentato che i livelli di anticorpi neutralizzanti diminuiscono con l’età per tutte le varianti e tendono a scendere nel tempo dopo la seconda dose.I livelli degli stessi anticorpi sarebbero inoltre bassi per tutte le varianti analizzate nello studio.