Covid-19, boom di guariti giornalieri in Campania, oltre 48.000. Ma si tratta di una dimenticanza della Regione

Oggi i dati nazionali sull’andamento epidemiologico legato al Covid-19 riportano un dato atipico rispetto ai bollettini precedenti ai quali eravamo abituati. Il dato che lascia perplessi riguarda il numero dei guariti giornalieri che normalmente si attestava intorno al centinaio mentre oggi risultano oltre 53.000 casi di guarigione. Ma come è possibile?

Se andate a consultare l’odierno bollettino della Campania noterete che, stranamente, non sono menzionati i guariti. Ma basta fare una piccola ricerca per scoprire che i guariti del giorno in Campania sono oltre 48.000. Come mai?

A svelare il mistero è proprio la Regione Campania con una nota nella quale specifica che «a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in “Isolamento Domiciliare” e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria “guariti”»

In pratica chissà per quanto tempo in Campania sono risultate positive 48.078 persone che in realtà erano guarite da tempo ma che le ASL avevano omesso di cancellare.

(tabelle elaborate da Domenico Cinque)