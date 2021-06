Costiera Amalfitana: i nuovi orari della Sita in vigore da oggi, lunedì 21 giugno. Sita Sud, l’azienda di trasporto su gomma che serve il territorio della Costiera Amalfitana, ha reso noti i nuovi orari. L’aggiornamento estivo degli orari è entrato in vigore da oggi, lunedì 21 giugno, e resterà in vigore fino al 27 giugno.

Tra le novità le corse notturne per che Sita Sud ha istituito nel periodo estivo e che consentirà a tanti residenti di poter rientrare con meno affanno a casa nelle sere d’estate.

Qui gli orari.