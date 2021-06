Costiera amalfitana, escursionista inglese si infortuna sul sentiero: CNSAS interviene a Valle delle Ferriere

Il CNSAS è stato allertato nel primo pomeriggio di oggi per una persona infortunata in costiera amalfitana, località Valle delle Ferriere. Si trattava di una escursionista di nazionalità inglese, che mentre si dirigeva con un gruppo di amici verso l’azienda agricola Fore Porta, è scivolata riportando un infortunio ad un arto inferiore, che quindi le impediva di proseguire in autonomina. L’allarme è stato dato al 118 che ha provveduto ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato sul posto 2 squadre.

La ragazza è stata raggiunta, stabilizzata e poi imbarellata per essere condotta a valle, all’ambulanza.

Alle operazioni hanno contribuito i volontari della PC Millennium di Amalfi.