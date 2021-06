Costiera Amalfitana, affonda uno yacht al largo di Santa Croce tra Amalfi e Conca dei Marini.

Poco prima delle 17 di questo pomeriggio improvvisamente una grossa imbarcazione al largo di Santa Croce , per cause ancora non note, è andata a fondo una grossa imbarcazione.

Tre gli occupanti che si sono salvati lanciandosi a nuoto. In pochissimi minuti lo scafo si è inabissato. Paura e panico sulle altre imbarcazioni. Numerose le imbarcazioni ancorate davanti alla piccola spiaggia, meta preferita dei diportisti, che increduli hanno assistito alla scena. Sul posto gli uomini della guardia costiera di Salerno.

Fonte: Telenuova