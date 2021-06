Costa D’Amalfi, Luigi Proto è il nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole

La FC COSTA D’AMALFI è felice di comunicare che Luigi Proto sarà l’allenatore della Prima Squadra nella prossima stagione. Per Mister Proto questo è un ritorno alle origini; infatti è stato il primo allenatore del Costa d’Amalfi, quando nacque questa società, proprio nel 2012. Con lui abbiamo vissuto le nostre prime emozioni, con una incredibile qualificazione ai playoff di Promozione. Prima di accettare questo nuovo ruolo ha dato lustro a tutto il nostro settore giovanile, riuscendo, da Responsabile del Settore Giovanile ed Allenatore, e grazie all’aiuto di tutto lo staff, a dare tanti talenti alla prima squadra. Siamo felici di questa scelta, ed insieme lotteremo per tutti i nostri obiettivi. Queste le prime parole di Mister Proto:“Sono contentissimo ed onorato di sedere per la seconda volta sulla panchina della Sal De Riso Costa d’Amalfi, e spero di poter riaprire un ciclo vincente ed altrettanto duraturo come il primo, avendo disputato 4 campionati con questa società. Ringrazio il Presidente e la società tutta per avermi scelto e spero di ricambiare, sul campo, la fiducia dimostratami. Saluto con affetto Mister Osvaldo Ferullo, e con molta umiltà spero di poter proseguire il suo lavoro, nonostante la pandemia abbia frenato la crescita esponenziale del Costa d’Amalfi. Per tre anni abbiamo interagito molto, essendo lui l’allenatore della Prima Squadra ed io il Responsabile del Settore Giovanile, lo stimo molto e gli auguro ogni bene. Spero che presto si ritorni alla normalità, con gli spalti pieni e con la voglia di vivere una sana domenica di sport, perché il movimento dilettantistico ne ha bisogno. Io personalmente arrivo in questa categoria con un po di ritardo, infatti ero sul punto di firmare con altre squadre dopo la fine del rapporto proprio con il CDA , ma poi non se ne fece più nulla. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo squadra che il direttore Gabriele Sammarco mi metterà a disposizione. Con Gabriele ci conosciamo da tanti anni, visto che fu proprio lui a convincermi ad allenare ben 13 anni fa. Il presidente mi ha detto che si aspetta risultati importanti e che ha messo a disposizione del direttore Sammarco il budget giusto per fare bene. Darò tutto me stesso in questa avventura e chi farà parte di questo gruppo dovrà avere sia qualità tecniche che umane, indispensabili per raggiungere i traguardi prefissati. Cercheremo di essere all altezza della terra che rappresentiamo in giro per la Campania. Forza Costa d’Amalfi. Felice della scelta anche il Presidente Sal De Riso, che ha voluto salutare così il nuovo allenatore: “Prima ancora che sul campo, il senso di “squadra” nasce e si coltiva nello spogliatoio, e sono sicuro che mister Proto saprà dare al Costa d’Amalfi la giusta dose di grinta e tecnica ai ragazzi per affrontare con coraggio il campionato, consapevoli delle proprie potenzialità. Non vediamo l’ora di ritornare sugli spalti per supportare la squadra che dà voce al nostro territorio e che, con passione, sta realizzando un sogno fatto di sana sportività”.