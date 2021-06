Costa d’Amalfi, Giovanni Greco e Antonio Ragone entrano a far parte dello staff tecnico

La FC COSTA D’AMALFI rende noto che Giovanni Greco ed Antonio Ragone entrano a far parte dello staff tecnico di mister Luigi Proto. Il primo, già allenatore nel nostro Settore Giovanile, per tanti hanni ha allenato nella Salernitana, sarà l’Allenatore in Seconda, mentre Ragone, anche lui ex di questa società, lascia l’incarico di allenatore dei portieri della Salernitana Under 17 e torna a “vestire” i nostri colori. Due persone che stimiamo profondamente, e delle quali mister Proto si fida ciecamente, quindi facciamo loro un grosso in bocca al lupo, sicuri di aver tra le nostre fila professionisti di altissimo livello.