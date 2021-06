Coronavirus, nuovo alert ad Agerola: oggi 3 guariti e 4 nuovi casi positivi.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si registrano 3 cittadini guariti e 4 nuovi casi positivi, tre dei quali riconducibili ad un preciso nucleo familiare convivente di casi positivi accertati nei giorni scorsi. Tutti si trovano in quarantena. Auguriamo una pronta guarigione.

Gli indicatori che l’Unità di Crisi Regionale fornisce ai Sindaci campani, a cadenza settimanale, rilevano, come è evidente, in riferimento alla settimana scorsa, un innalzamento del livello di alert.

L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti, è superiore al valore medio regionale.

> Regione Campania: 11,08

> Agerola: 169,03

Il verificarsi di un cluster epidemico ha generato un aumento dei casi positivi ad Agerola. L’attività di tracciamento immediatamente attivata ha circoscritto il focolaio e ha ricostruito la catena dei contagi. I contatti stretti sono in quarantena.

Non abbassiamo la guardia, indossiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento sociale. Grazie alla campagna di vaccinazione, ad Agerola il 50% di cittadini è vaccinato con prima dose. La stagione estiva deve coincidere con un ritorno alla normalità.

Ognuno di noi può fare la differenza!