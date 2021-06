Coronavirus, De Luca: “Su vaccini comunicazione demenziale” e chiede le dimissioni di Speranza e Figliuolo.

Nella campagna vaccinale “quello che non ha funzionato è una comunicazione nazionale demenziale. Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere, che ha parlato ieri, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui, e quindi in questi casi o si dimette il commissario, o il ministro della Salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore”. Questo quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lunedì mattina, all’inaugurazione della nuova terapia intensiva del Policlinico Vanvitelli.