Controlli della polizia in Penisola Sorrentina: identificate 170 presone e controllati 69 veicoli.

Lo scorso fine settimana gli agenti del commissariato di Sorrento, agli ordini del vice questore Nicola Donadio, hanno effettuato controlli lungo la costiera sorrentina.

Nel corso dell’attività sono state identificate 170 persone di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 69 veicoli di cui due sottoposti a fermo amministrativo e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per non aver indossato correttamente il casco protettivo e per divieto di sorpasso, elevando sanzioni per un totale di 1262 euro; inoltre, sono state ritirate due patenti di guida.

Intanto, a Sorrento sono entrati in servizio i 24 agenti assunti nel corso della polizia municipale con contratti stagionali. Saranno al lavoro fino alla fine di ottobre e poi per un mese a cavallo delle festività natalizie.