AnchContinuano ad arrivare yacht a Positano, ecco lo Starburst Finalmente, anche in questo difficile anno che ci stiamo trovando a vivere a causa della pandemia da Coronavirus Covid – 19 ancora in corso, comincia a muoversi il turismo in Italia. E, con questo, ci auguriamo riprenderà la spettacolare sfilata degli yacht più belli del mondo nelle acque di Positano in Costiera amalfitana, che, da sempre, hanno ospitato le più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

In questi giorni di metà giugno , come spesso sta succedendo da quando le misure anti Covid sono state allentante, le acque di Positano, la perla della Costa d’ Amalfi , sono state assaltate dagli yacht.

Fra questi nella diretta di Positanonews potete ammirare la STARBURST III (IMO: 9832224, MMSI: 215200000) è una nave Yacht costruita nel 2017 che naviga attualmente sotto bandiera della Malta, lunga 47 metri e larga 9 m e non solo anche l’allegria di turiste americane, che studiano in Italia, innamorate della Città Romantica e della Campania .