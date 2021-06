Conca dei Marini. Si naviga gratuitamente negli spazi pubblici con la nuova rete Wi-Fi

A Conca dei Marini si naviga gratuitamente negli spazi pubblici col Wi-Fi. Il sistema, finanziato con i fondi europei WIFI4EU, è stato consegnato al Comune e al momento è perfettamente funzionante dopo l’ok alla messa in servizio arrivato dagli uffici dell’Unione Europea proposti al progetto.

Il Comune di Conca dei Marini è stato tra i 17 enti della provincia di Salerno che hanno ricevuto il voucher dalla seconda call europea per WIFI4EU. L’impianto è stato realizzato da Connectivia, la sola realtà in Costiera Amalfitana in grado di garantire la connessione da 30 mega a banda larga richiesta per il Wi-Fi pubblico dal regolamento dell’Unione Europea.

I punti nei quali è stata installata l’area Wi-Fi sono: il Comune e gli spazi esterni adiacenti, l’ambulatorio di via Roma, la chiesa di Santa Maria in Grado e le aree esterne adiacenti, la sala polifunzionale comunale, la scuola di via I Maggio, piazza Olmo, il teatro all’aperto in via Miramare, la zona adiacente l’area di sosta in via Amodio. In queste aree già si naviga gratuitamente connettendosi alla rete Wi-Fi.

Il presidente di Connectivia Giuseppe Abbagnale dichiara: “Ringrazio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Frate e il consigliere all’innovazione Alfonso Esposito per la fiducia dimostrataci. Conca dei Marini è uno dei gioielli della Costiera Amalfitana e per Connectivia è un vivo piacere e motivo di orgoglio poter fornire un’opera che sarà utile non solo ai cittadini nel quotidiano ma anche ai visitatori, che la vivranno come un servizio a valore aggiunto per l’accoglienza. Siamo felici di aver lavorato, assieme ad una compagine sensibile all’innovazione, ad un’opera che porterà benefici al territorio”.