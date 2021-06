Con lo chef Bobby Flay un tocco di “Amalfi” a Las Vegas.

Le ultime novità dello chef, Amalfi Bobby Fly, è già molto atteso dopo l’inaugurazione ufficiale del 18 giugno con Flay.

“Era tutta una questione di passione, di un’ossessione per l’Italia e in particolare per la Costiera Amalfitana”, ha detto Flay prima dell’inaugurazione.

Amalfi si ispira ai lunghi viaggi dello chef in Costiera Amalfitana e si concentra sui sapori costieri e regionali. Il menu mette in evidenza gli antipasti come il polpo scottato con arancia bruciata e pancetta insieme alla tartare di tonno con riso croccante e salsa al peperoncino calabrese. La pasta fresca comprende fettuccine al nero di seppia con astice, gamberi e salsa Fra d’Avolo, e i preferiti dallo chef, gli Scialatielli con salsa di scampi e basilico.

Pesce intero arrosto con peperoni al pesto calabrese e limone arrostito ad Amalfi di Bobby Flay

Tuttavia, il punto focale di Amalfi di Bobby Flay è l’esposizione di pesce fresco e frutti di mare che ricorda le visite dello chef ai mercati costieri. Questo è esattamente il punto in cui Flay suggerisce ai commensali di iniziare quando progettano il loro menu per una serata fuori.

“Il fulcro del ristorante è il mercato del pesce sul retro”, ha detto Flay all’inaugurazione del ristorante. “Laggiù c’è un pescivendolo che sa esattamente tutto di questi pesci. Come si chiamano, quali sono le loro caratteristiche, da dove vengono e come vanno cucinati”.

Cocktail in stile italiano menzionati da Flay sono un ingrediente importante nel menu di Amalfi, con l’Amalfi Spritz assolutamente da provare. Questa bevanda rinfrescante combina Selim Spumante, Cappelletti Aperitivo e soda per una miscela costiera rinfrescante e vivace. Il famoso cocktail Limonata di Flay mescola rum Bacardi, soda Limonata, limone e menta per un drink prima di cena fresco e facile. Per le cene di coppia, la carta dei vini di Amalfi si concentra sulla regione Campania e non solo.