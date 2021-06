Circumvesuviana: il treno per Sorrento si ferma a Torre del Greco. Si teme causa fulmine

Il treno in direzione Sorrento è bloccato a Torre del Greco per via di un guasto. La causa di tutto, in base a quanto appreso dai cittadini bloccati sul posto, è da individuare in un fulmine scagliatosi sulla linea aerea di contatto (i cavi che stazionano sul treno).

Intanto i pendolari, nonostante il temporale abbattutosi sul nostro territorio, sono costretti a trovare metodi alternativi per tornare in penisola sorrentina.

Si attende l’arrivo dei pompieri per mettere in sicurezza la zona.