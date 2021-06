Choc a Positano, rubati due camion in pieno giorno. Caccia ai ladri , si rischia “cannibalizzazione”

Anteprima, esclusiva . Rubati ben due camion a Positano in Costiera amalfitana . I due camion erano parcheggiati sulla Strada Statale Amalfitana 163, Via Guglielmo Marconi, alla Garitta. I furti sono avvenuti in m pieno giorno , uno ieri pomeriggioalle 16.30, e questa mattina di mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 7.30, sono stati rubati due camion di una ditta edile locale, parcheggiati lungo la strada in via G. Marconi.

Il tutto è avvenuto in una maniera talmente ordinata da far pensare a dei professionisti: infatti, dopo essere saliti sul camion, questi sono stati guidati fino al bivio di Montepertuso in direzione Amalfi, per poi girare ed andare in direzione Sorrento – Napoli.

Le ultime tracce di questi mezzi, di una società edile della Città Romantica, vi sono state a Seiano di Vico Equense, poi il nulla. Probabilmente sono arrivati a Castellammare di Stabia o in qualche capannone sui Monti Lattari o dintorni. Il rischio è che avvenga velocemente la “cannibalizzazione” del camion, cosa purtroppo frequente in Campania. In gergo tecnico, i camion vengono smontati e i pezzi rivenduti , quando questo accade i mezzi svaniscono nel nulla.

secondo le ultime rilevazioni della Polizia di Stato, “spariscono” 2.435 Tir all’anno (2020). Ogni mese, quindi, ne vengono rubati oltre 200 con conseguente danno economico per le aziende.

Il dato emerge dalla nuova edizione della Guida alla Sicurezza Stradale di Viasat Group, di prossima pubblicazione.

La classifica delle regioni più pericolose

Nulla cambia rispetto agli anni passati circa le regioni più “pericolose”: la Puglia continua ad essere quella più a rischio d’Italia con 541 furti l’anno. Seguono Lombardia (331) e Campania (282). Via via tutte le altre: Lazio (272), Sicilia (188), Emilia Romagna (133).

Anche sul fronte dei ritrovamenti, le notizie non sono affatto positive. Si recuperano solo il 40% di quelli rubati, un dato questo in linea con gli anni passati. Solo Puglia, Marche e Molise hanno una percentuale pari o superiore al 50%. Tutte le altre sono ben al di sotto. E anche quando il Tir viene recuperato, è già stato molto spesso “ripulito” dei beni che trasportava.

Pesanti perdite dovute a bande organizzate di ladri

L’intero sistema connesso al trasporto di merci su strada, ha spiegato Gianni Barzaghi, Responsabile della BU Fleet di Viasat, è da sempre fortemente condizionato da pesanti perdite dovute a bande organizzate di ladri, rapinatori, banditi che rappresentano il vero e principale freno del commercio.

Gli attacchi più comuni hanno riguardato il taglio dei teloni e la rottura delle serrature delle porte posteriori e dei sigilli di sicurezza per accedere alle merci, ma anche furti da veicoli in movimento, ritiri fraudolenti da parte di società di trasporto fasulle, criminali che agiscono come forze dell’ordine, utilizzando luci blu per fermare i camion o blocchi stradali. Le merci maggiormente depredate sono cibo e bevande, mobili, elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo, tabacco, abbigliamento e calzature, cosmetici e articoli per l’igiene. Ultimamente anche medicinali.

Il problema è ritrovare i mezzi

Il vero problema, però, è ritrovare i mezzi rubati. Perché ne vengono rinvenuti poco più del 56%: quasi la metà, dunque, svanisce nel nulla con la merce che trasportava: “Le statistiche attestano l’efficacia delle migliori soluzioni tecnologiche oggi disponibili facendo registrare meno furti e maggiori veicoli ritrovati – commenta Domenico Petrone, Presidente Viasat Group –. La telematica satellitare, a fronte di modesti investimenti, risulta essere quindi un’alleata preziosa e indispensabile per quelle aziende che intendono proteggere la propria flotta e i beni che trasporta. È infatti di ben oltre 8 miliardi il valore delle merci rubate nella catena logistica, la metà della quale avviene sui Camion. E grazie alla possibilità di geolocalizzare il mezzo sempre e ovunque, l’azienda ottiene anche importanti risultati in termini di efficienza logistica, abbattimento dei costi operativi e miglioramento dei livelli di servizio.”

Difendersi con la tecnologia

La tecnologia è uno degli strumenti più efficaci per combattere questi gesti criminali. Il monitoraggio e la tracciabilità in tempo reale di Tir, camion e furgoni è un modo efficace per contrastare i furti, non appena si verificano, ovvero quando i veicoli effettuano fermate impreviste o deviano dal percorso pianificato.

“La possibilità di monitorare e localizzare la propria merce attraverso una Centrale Operativa H24 – continua Gianni Barzaghi – è una risorsa preziosa per le aziende di autotrasporto, che consente loro di risparmiare in termini di risarcimento e di incrementare la tutela del carico e di chi lo trasporta. Le soluzioni che oggi Viasat mette a disposizione del settore ne testimoniano la validità facendo registrare, rispetto ai numeri nazionali, meno furti e una percentuale sensibilmente maggiore di veicoli ritrovati”.