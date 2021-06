Cetara, ZTL nelle ore serali fino al 15 settembre. Ecco i dettagli

Cetara. Con una delibera approvata dal sindaco Fortunato Della Monica viene istituita la ZTL (Zona a Traffico Limitato) dalle ore 21.00 fino alle 23.00 che impedirà l’accesso alla parte bassa del paese. Il divieto di circolazione è esteso anche alle biciclette a pedalata normale o assistita, “Hoverboard o skate elettrici”, veicoli elettrici o a motore. Gli unici mezzi che saranno autorizzati alla circolazione nell’area della ZTL sono i veicoli di Polizia, di pubbliche amministrazioni, di corpi di Polizia Privata, di soccorso e servizio per raccolta di rifiuti solidi urbani e gli autoveicoli al servizio delle persone disabili. La ZTL resterà in vigore dal 15 giugno fino al 15 settembre 2021.

In questo modo i tanti turisti che affolleranno il borgo della Divina dovranno parcheggiare nelle apposite aree a nord del comune e poi usufruire del servizio navetta per raggiungere il lungomare o i locali.

Il sindaco Della Monica afferma: «L’idea è quella di dare maggiore vivibilità al paese, sia per le famiglie che possono godersi qualche ora di tranquillità per una passeggiata e per gli ospiti che scelgono Cetara per una vacanza senza il solito via vai di auto. Sto facendo questo esperimento dopo quasi venticinque anni. Oggi il paese è cambiato non è più solo un borgo di pescatori. Cetara non deve perdere la sua anima ma deve anche sapersi adeguare agli standard di accoglienza internazionale.