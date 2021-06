Cetara, sabato 12 giugno 2a Giornata della Salute con il chirurgo pediatra Dr. Saggese

Sabato 12 giugno, a partire dalle ore 11.00, presso l’ambulatorio sociale di Cetara (C.so Umberto I, ex scuole medie), screening con il chirurgo pediatra Dr. Antonio Saggese, Dirigente A.O. S. Leonardo, per problematiche riguardanti l’area genitale di bambini e ragazzi, ma anche per le femminucce.

Obbligatoria la prenotazione telefonica o via Whatsapp al numero: 3287353916 (Dr. Alfonso D’Emma).

Servizio gratuito