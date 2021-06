Cetara: no alla processione ed ai fuochi d’artificio per celebrare San Pietro. Anche quest’anno Cetara, in Costiera Amalfitana, farà a meno del caratteristico spettacolo pirotecnico che ogni anno nel giorno della festa del santo patrono del paese costiero attirava migliaia di persone.

“Quest’anno la zona bianca coinciderà con la vigilia della festa patronale e quindi ci tengo a precisare che non ci saranno processioni per le vie del paese né tanto meno i fuochi pirotecnici – ha detto il sindaco Fortunato Della Monica – Restano, invece, programmate la Santa Messa in diversi orari per consentire a tutti di omaggiare il nostro patrono. Il mio invito a rispettare le regole è sempre valido, con l’augurio che questo sia definitivamente l’ultimo anno di limitazioni e rinunce“.