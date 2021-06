Cetara, la tradizionale Alzata del Quadro di San Pietro ed il programma delle celebrazioni

Cetara si prepara festeggiare San Pietro Apostolo, patrono della cittadina costiera. Per il secondo anno consecutivo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non consentirà lo svolgersi della processione che portava la statua del Santo per le strade del paese e si concludeva con la tradizionale corsa per le scale che portano alla chiesa.

Ma questa mattina si è svolto il rito che dà inizio ai giorni che condurranno al 29 giugno, ovvero l’Alzata del Quadro raffigurante San Pietro. Un momento sempre molto atteso e sentito dalla cittadinanza che affida il proprio paese allo sguardo protettivo del Santo.

Ecco il programma con tutti gli appuntamenti per prepararsi con fede alla festa patronale.