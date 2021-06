Cava de’ Tirreni: strada ko, lavori al palo da 7 anni in via Gaetano Cinque

La problematica infatti, è annosa, e più volte è finita al centro delle polemiche. Per la pericolosità del tratto, infatti, l’amministrazione ha già provveduto ad interdire il transito ai mezzi la cui altezza supera i 2,2 metri per prevederne poi la chiusura totale nel corso delle allerte meteo. Tuttavia non sono mancati gli incidenti con diversi mezzi che, nel tentativo di impegnare la carreggiata, hanno divelto le sbarre limitatrici dell’accesso, tanto da costringere l’amministrazione comunale a intervenire più volte per la riparazione. Il problema maggiore riguarda, però, non solo l’impraticabilità della strada ma anche l’impossibilità per i mezzi di soccorso di poter raggiungere le abitazioni considerata la sbarra delimitatrice che impedisce il transito ai veicoli di altezza superiore ai due metri.

Le procedure per l’appalto relativo ai lavori si erano concluse già a inizio anno con un’aggiudica provvisoria per un importo a base d’asta di 650mila euro, ribassato del 37 per cento, e arrivato a un totale quindi di 408mila euro. Si sarebbero poi dovute svolgere tutte le procedure di verifica sulle documentazioni presentate dalla ditta che si è aggiudicata il bando e poi si sarebbe proceduto all’avvio dei cantieri che il cui avvio era previsto, in realtà, tra fine febbraio e inizio marzo. Ma ad oggi tutto resta ancora fermo.

Fonte La Città di Salerno