Cava de’ Tirreni: rubate dieci tartarughe dallo stagno della Villa comunale. È caccia al ladro. A raccontarci la vicenda è Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Scompaiono le tartarughe dallo stagno della Villa comunale “Falcone e Borsellino”: è caccia al ladro che, nei giorni scorsi, era stato visto aggirarsi in maniera furtiva per i viali del parco di viale Crispi, a due passi da Palazzo di Città. L’episodio, a quanto pare, non è nuovo considerato che nelle ultime settimane si era assistito a una diminuzione progressiva delle tartarughe ma la conferma definitiva è arrivata dagli operatori del verde pubblico che l’altra mattina si sono resi conto dell’assenza di delle testuggini. A confermare l’ipotesi di furto anche la testimonianza di un assiduo frequentatore della villa che, nei giorni scorsi, aveva visto e redarguito il responsabile della sottrazione. È partita così la ricerca dell’autore del gesto che, ad oggi, ha racimolato una refurtiva di almeno dieci tartarughe (rispetto alle quindici che erano presenti nel laghetto), per lo più tutte piccole e nate da poco, preferite a quelle più grandi che ancora popolano lo stagno della villa. L’uomo è stato visto più volte in villa, nei pressi del laghetto, munito di una busta in plastica nera nella quale infilava le tartarughe prelevate dallo stagno. Approfittava dei momenti in cui non ci fossero passanti nei paraggi, si avvicinava al laghetto e con un gesto veloce infilava le tartarughe nella busta per poi andarsene indisturbato.