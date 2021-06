Salerno . Cava de’ Tirreni dice no ai mezzi pesanti e li pesa con un sistema forse unico al mondo , al momento, sperimentale in Campania e in Italia . Il Sindaco Vincenzo Servalli ha partecipato stamattina, presso il Salone Azzurro del Palazzo di Governo, all’incontro voluto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo sulla sperimentazione del nuovo servizio di pesatura elettronica dei mezzi pesanti in funzione sull’autostrada A3 nel tratto Cava de’ Tirreni – Salerno, che permetterà il transito dei mezzi fino a 42 tonnellate.



Ad illustrare il nuovo sistema, unico al mondo, sono stati il Dirigente dell’ufficio ispettivo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ing. Placido Migliorino, l’Amministratore delegato di Autostrade Meridionali s.p.a., ing. Luigi Massa, l’Amministratore delegato di Movyon, dott. Lorenzo Rossi, il prof. Edoardo Cosenza dell’Università Federico II di Napoli.

Il sistema di pesatura elettronica, al via dal prossimo lunedì, consente la rilevazione in automatico del peso dei mezzi, sbloccando di fatto il limite delle 7.5 tonnellate ed estendendolo fino a 42 tonnellate. Ciò consentirà alla gran parte dei mezzi pesanti di evitare i percorsi urbani con notevoli benefici di traffico e ambientali soprattutto per le strade di Cava de’ Tirreni. I mezzi con peso superiore invece saranno individuati e indirizzati a percorsi alternativi.

Foto 2 di 2



Oggi si è tenuto anche consiglio comunale

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE VENERDI’ 25 GIUGNO 2021 – ORE 9.30

Il Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Adolfo Salsano, come concordato nella conferenza dei capigruppo del 22 Giugno 2021, dispone il differimento delle sedute consiliari già fissate per il 22 e il 24 Giugno 2021 e convoca il Consiglio Comunale per VENERDI 25 GIUGNO 2021, ORE 9:30, in sessione straordinaria, seduta pubblica, in presenza (in diretta streaming per il pubblico), per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente e del Sindaco

2. Modifica del Regolamento per il servizio di volontariato di difesa ambientale;

3. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione anno 2021;

4. Modifiche al regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Cava de’Tirreni;

5. Affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Cava de’ Tirreni – Relazione ex art.34, comma 20, d.l. n.179/2012, conv. nella l. n.221/2012 – Provvedimenti;

6. Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per l’applicazione della TARI in recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 116/2020;

7. Approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell’Autorità 443/2019/R/rif e ss. mm. ii.;

8. Approvazione piano tariffario TARI 2021;

9. Modifica regolamento volontari Protezione Civile;

10. Nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio;

11. Interrogazioni – Raccomandazioni

Il presente avviso di convocazione sostituisce i precedenti avvisi prot. 34433 del 14-06-2021, e prot.35961 del 21-06-2021.