Cava de’ Tirreni: manifattura contesa, il progetto è a rischio. A fornirci tutti i dettagli è Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Restituzione alla città del complesso edilizio dell’ex Manifattura Tabacchi, resta l’incognita sul futuro dell’immobile che blocca non solo i progetti di riqualificazione ad esso destinati, ma anche il programma di housing sociale collaterale alla frazione Maddalena. Un filo sottile che ancora deve essere dipanato e che rischia di mettere a repentaglio tutta la rete di progetti che, con il nuovo Puc e le garanzie, anche economiche, arrivate dalla Regione Campania, sono stati avviati dall’amministrazione in termini di riqualificazione urbana del centro e della periferia. Si torna a discutere, dunque, di restituzione dell’ex Manifattura di viale Crispi alla città, anche alla luce di una serie di interventi di manutenzione ordinaria portati a compimento di recente. Fondata nel 1845 e trasferita nel 1912 in viale Crispi, la Manifattura Tabacchi, con una cessione gratuita all’Ente tabacchi, nel 1900, sarebbe dovuta tornare automaticamente nelle proprietà del Comune in caso di sospensione dell’attività, come nel 2002.

L’edificio, però, non è mai stato restituito, dando adito a una serie di vertenze ancora in corso. I progetti della passata amministrazione prevedevano un accordo che assegnava al gruppo “Maccaferri” l’area retrostante l’edificio storico, dove la società avrebbe realizzato degli appartamenti, mentre al Comune sarebbe andato l’edificio storico. La transazione incontrò fin da subito l’opposizione del comitato “Malc Manifattura alla città”, schierato per la restituzione in toto del complesso immobiliare. Le garanzie, a tal riguardo, erano anche arrivate dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , che a gennaio 2020, in città, aveva fatto riferimento proprio all’immobile conteso: «Il Comune sta cercando di rilevare una parte di quell’area per far edilizia sociale – aveva detto il presidente – . Ovviamente indispensabile, come sempre, l’intervento della Regione per finanziare questo programma di riqualificazione urbana che dunque coinvolgerà la Manifattura Tabacchi, il Comune e la Regione». Pochi mesi dopo era stato disposto lo stanziamento dei fondi (circa 6,5 milioni di euro) che prevedevano, però, di dirottare il progetto al Borgo Maddalena, anziché all’ex Manifattura.