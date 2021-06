Cava de’ Tirreni, la Polizia di Stato arrestata ricercata

Gli agenti della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella città di Cava de’ Tirreni hanno arrestato una persona ricercata per l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che l’aveva condannata a due anni e sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, in particolare per il reato di truffa.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni hanno rintracciato nel centro cittadino, P. C., di Torre Annunziata (NA), persona da ricercare per esecuzione di un DECRETO di CARCERAZIONE essendosi resa latitante durante la detenzione domiciliare. La donna è stata controllata dagli Agenti in una strada del centro, mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria.

In particolare, gli Agenti hanno controllato la persona ed hanno riscontrato a suo carico il provvedimento di carcerazione dell’A.G. rintraccio. La donna, già gravata da precedenti contro il patrimonio, è stata associata alla Casa di reclusione di Pozzuoli (Na) a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.