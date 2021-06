Cava de’ Tirreni: dopo sei anni d’attesa apre il terminal bus. Ce ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Dopo un’attesa durata ben sei anni e continui ostacoli, da domani, lunedì 14 giugno, gli autobus finalmente saranno dislocati presso il nuovo capolinea situato nell’area Metropark, adiacente la stazione ferroviaria di Cava de’ Tirreni. La nuova area, in una zona centrale e accanto ad un ampio parcheggio, consentirà una maggiore integrazione tra il trasporto privato e quello pubblico sia su gomma che su ferro. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi proprio da BusItalia, l’azienda che gestisce le linee di trasporto pubblico urbane e interurbane, attraverso una nota con la quale viene comunicato lo spostamento del capolinea dal trincerone ferroviario di corso Principe Amedeo, alla nuova area Metropark di via XXV luglio. Lo spostamento interesserà in particolar modo le linee 60, 61, 64, 65, 66 e 67 del servizio urbano e la linea universitaria numero 84 che collega Cava de’ Tirreni al campus di Fisciano dell’Università di Salerno.



I PERCORSI Tuttavia gli orari di partenza degli autobus non subiranno cambiamenti, mentre gli orari di transito presso alcune fermate saranno oggetto inevitabilmente di una variazione rispetto al vigente calendario. All’uscita di Metropark tutte le linee proseguiranno verso la stazione (dov’è prevista la prima fermata), per poi proseguire il percorso regolare. Dopo l’acquisizione da parte della Metellia Servizi dell’area parcheggio Metropark adiacente la stazione ferroviaria, e completati i lavori per la realizzazione del terminal bus ed area di parcheggio ed interscambio, nelle scorse settimane è stato sottoscritto dal presidente della Metellia Servizi Giovanni Muoio e dall’amministratore delegato di Bus Italia, Antonio Barbarino, alla presenza dell’assessore ai Trasporti Antonella Garofalo, il contratto con il quale è stato messo nero sul bianco al trasferimento del capolinea di Bus Italia dall’attuale area del trincerone ed il deposito notturno degli autobus, presso la nuova area di interscambio. L’attuale area Metropark adiacente la stazione ferroviaria, è stata suddivisa in due aree distinte: la prima più a sud (di 3.500 metri quadri) resterà adibita alla sosta a pagamento di 84 autovetture (più due stalli destinati ai diversamente abili), mentre la seconda, più a nord, sarà utilizzata per lo stazionamento di bus di linea, undici urbani e tre extraurbani. Realizzati alcuni locali di servizi per il personale impegnato nella guida dei mezzi pubblici. Finalmente, dopo anni di attesa, Cava de’ Tirreni ha nuovamente una vera e propria area di stazionamento degli autobus dopo lo smantellamento del vecchio capolinea di viale Crispi. «La nostra città fa un altro passo avanti, per essere più efficiente e moderna – ha commentato il sindaco Servalli – Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato per superare le tante difficoltà».