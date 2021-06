Cava de’ Tirreni. Caso Arianna: l’ultimatum dei giudici. Slittano i tempi per i nuovi rilievi sul caso di Arianna Manzo , la giovane cavese rimasta tetraplegica e ipovedente a pochi mesi dalla nascita a causa di un errore medico. La commissione peritale, che nei mesi scorsi era stata nominata per riprendere da capo i faldoni e appurare le responsabilità non solo dei medici del “Cardarelli” di Napoli, ma anche del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” a Cava, non ha ancora consegnato le bozze dei riscontri avuti dagli ultimi accertamenti e, dunque, dai giudici è arrivato l’ultimatum.

La Corte d’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, ha infatti disposto che una prima stesura della relazione dovrà essere depositata e consegnata alle parti in causa entro e non oltre la fine di luglio. Il documento definitivo, infine, dovrà essere redatto e consegnato entro 20 ottobre di quest’anno in modo tale che se ne possa discutere nella prossima udienza fissata per l’11 novembre. In realtà l’esito delle nuove perizie era già atteso per il mese scorso, quando il collegio peritale aveva comunicato di aver ultimato tutte le procedure di indagine, tuttavia ad oggi ancora non è stata consegnata nemmeno la bozza dei referti. Si tratta di documenti di fondamentale importanza per capire quale sarò il prossimo sviluppo del caso di presunta mala sanità che vede al centro una bambina, oggi 17enne, che poco dopo la nascita era stata ricoverata prima a Cava e poi a Napoli per gravi problemi di salute e alla quale era stato somministrato un farmaco a lei non idoneo.