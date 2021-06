Cava de’ Tirreni, bufera dopo le parole di Luigi Petrone: «Aborto peggio della Shoah». Ce ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Luigi Petrone è nella bufera e ora rischia la poltrona. L’ex francescano, che si è spogliato del saio per vestire i panni di politico, da candidato sindaco e poi da consigliere di minoranza, si lascia andare a dichiarazioni forti sull’aborto che potrebbero avere ripercussioni sulla sua carriera politica. Petrone, nel corso di un’intervista fiume rilasciata all’emittente televisiva Rtc Quarta Rete , si è schierato fortemente contro l’interruzione di gravidanza. «L’aborto è peggio dell’Olocausto – ha dichiarato in tv Petrone – . È la cosa più grave che ci possa essere e chi lo fa non ha la dignità di donna o di uomo, perché sono entrambi colpevoli». E il ricordo dei tempi da frate: «Ho lottato molto contro l’aborto, ho salvato diverse vite e sono felice oggi di poter parlare con un ragazzo di 25 anni che non sarebbe dovuto esistere perché la mamma voleva abortire. Chi siamo noi per avere il diritto di scegliere se un altro essere umano debba vivere o morire? Siamo degli assassini. Nella mia vita da sacerdote ho confessato per ore e ore, ho assolto delinquenti, spacciatori, prostitute. Solo il peccato dell’aborto non l’ho mai assolto. Chi lo pratica non vive più in serenità perché ha ucciso un bambino innocente. È un gesto vergognoso che ti fa perdere la dignità».

Parole che non hanno lasciato indifferenti gli ascoltatori e soprattutto quanti, quotidianamente, si battono per i diritti delle donne e la tutela delle pari opportunità. Ed è stata proprio la consigliera Filomena Avagliano , presidente della commissione consiliare Pari Opportunità, a puntare il dito contro Petrone e condannare le sue dichiarazioni. «Queste parole sono inaccettabili e la criminalizzazione delle donne che scelgono di abortire è una mistificazione bieca e meschina. Le donne che scelgono di abortire non sono assassine, né poco di buono. Paragonarle