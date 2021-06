Cava de’ Tirreni, bollette Imu sui vecchi terreni agricoli: il Comitato chiede la sospensione. Ce ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. L’arrivo di centinaia di avvisi di accertamento per il recupero dell’Imu relativa all’anno 2014 e agli anni successivi su aree precedentemente a destinazione agricola e successivamente qualificate come edificabili, torna al centro delle polemiche. Il «Comitato Spontaneo Abitanti San Giuseppe al Pozzo», infatti, ha indirizzato una nuova lettera all’ufficio tributi con la quale chiedono una sospensione dei termini di definizione del riesame delle istanze ed eventualmente per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno. Lo spinoso argomento è stato anche oggetto di discussione in occasione degli ultimi due question time con diverse interrogazioni presentate dai consiglieri comunali di opposizione. Il Comitato, inoltra, ha scritto nuovamente al sindaco Vincenzo Servalli e all’assessore al Bilancio, Antonella Garofalo, e a tutti i consiglieri comunali affinché si facciano partecipi della questione presso l’ufficio tributi, per far sì che si possa arrivare a quella conciliazione promessa in sede di consiglio comunale, e non solo, e mai messa in pratica. Il Comitato inoltre chiede che la sospensione avvenga eventualmente attraverso un atto formale (gi giunta o un atto di indirizzo) per poter essere ritenuta valida.

L’EVENTUALE BEFFA «L’amministrazione comunale è di parere opposto e ribadisce che la sospensione è automatica per chi ha presentato ricorso. Secondo i nostri legai invece non bastano le dichiarazioni dell’amministrazione comunale in sede di Consiglio per divenire ad un accordo. Non corremmo che accanto al danno ci sia pure la beffa, poiché dopo le dichiarazioni in aula dell’assessore Garofalo, le assicurazioni ricevute sempre da parte dell’amministrazione – si legge nella nota del Comitato – a tutt’oggi non sono state avviate procedure per un’eventuale conciliazione». A preoccupare le centinaia di cittadini interessati dalla problematica è la circostanza che si sta inesorabilmente avvicinando la scadenza (prevista per il prossimo 15 giugno) per poter formalizzare il ricorso alla Commissione tributaria, che in mancanza di una conciliazione, giocoforza dovranno presentare, con un esborso non di poco conto. Da qui l’appello bipartisan affinché ci sia un forte interessamento da parte di tutte le forze politiche per cercare di risolvere una situazione che interessa diverse centinaia di famiglie della città metelliana. «Sarebbe veramente una sconfitta della politica e degli uomini che la rappresentano – conclude il Comitato – vedere ancora una volta il cittadino soccombere».