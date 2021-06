Castellammare venditori di frutta abusivi sulla Panoramica, blitz dei vigili

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Venditori di frutta abusivi sulla Panoramica. Scattano sanzioni e sequestri per diecimila euro sulla strada che porta ai lidi e in penisola sorrentina. Un altro duro colpo all’illegalità diffusa e all’abusivismo sulla strada di Pozzano. Un blitz della polizia commerciale, sotto la guida del comandante Antonio Vecchione e del tenete Donato Palmieri, ha consentito di porre sotto sequestro due furgoni per la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli su via Panoramica. Un’attività illecita ambulante convertita in un punto fisso di vendita sulla statale sorrentina, al punto che i titolari espletavano i bisogni fisiologici all’interno di buste di plastica rinvenute in loco. La merce, in particolare, era esposta senza alcuna protezione e si trovava in cattivo stato di conservazione. Oltre 2 quintali di frutta e verdura sono stati posti sotto sequestro e gettati, perché igienicamente non idonei alla vendita. Sequestrati anche i furgoni, gli ombrelloni e tutto il materiale utilizzato per la vendita illegale, al pari di circa 40 litri di alcolici. Ai due ambulanti, rispettivamente di 57 e 58 anni, sono state inflitte sanzioni per un totale di oltre 10mila euro. Scrive il sindaco Cimmino: “Prevenzione e contrasto agli illeciti continueranno ad andare di pari passo, per una città sempre più sicura e all’insegna della legalità”.