Castellammare, torna il Covid. Undici contagiati e anche due bambini

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Undici contagiati dal Covid in tre giorni e tre sono giovanissimi. Una bimba ha solo due anni e gli altri due hanno febbre e gli altri sintomi del virus. È l’ultima evoluzione dell’epidemia a Castellammare, man mano che la campagna vaccinale protegge un numero sempre maggiore di adulti. Nel bollettino pubblicato dal sindaco Cimmino la situazione fotografata dal 30 maggio al primo giugno. Sono attualmente 25 gli stabiesi con il Covid. Scrive il sindaco: “La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 11 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) dal 30 maggio al 1 giugno 2021”. Tra i nuovi contagiati una piccola di 2 anni, due di 9 e una di 11. In due stanno accusando lievi sintomi della malattia. Sono stati lavorati complessivamente 332 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 3,3%, un po’ più alta dei giorni scorsi ma comunque con un basso indice di contagio. Sono 10, invece, i cittadini di Castellammare che hanno sconfitto il coronavirus