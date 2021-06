Castellammare , strada chiusa per il film “The Boat”

Castellammare di Stabia, Napoli . Quattro giorni per girare le scene di un film sulla Statale sorrentina. Da questa sera fino a giovedì, tra il Famous Beach e le Two Towers riprese di un thriller. Lo stop dalle 18 fino alle 5 del mattino funziona a senso alternato. Le auto passano su una sola carreggiata. Il tratto, tra i più belli al mondo, diventa set del thriller “The boat”. Diretto da Alessio Liguori e scritto da Gianluca Ansanelli, Ciro Zecca e Nicola Salerno. Le riprese del film, che verrà distribuito in sala da 01 Distribution, si stanno svolgendo tra Sorrento e Castellammare. Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production con Rai Cinema, The Boat è il primo progetto del dipartimento Lotus Factory, guidata da Nicola Abbatangelo, direttore artistico del progetto. The Boat, interpretato da Marco Bocci, Diane Flerì, Filippo Nigro, Marina Rocco, Caterina Shulha, Alessandro Tiberi e Eduardo Valdarnini, racconta il viaggio a bordo di un lussuoso yacht di tre coppie che si trasformerà in un giallo. I fan in attesa. Questa sera le riprese nel parcheggio dello Stone. Un problema di non poco conto per chi è costretto a spostarsi tra Castellammare e la penisola sorrentina. Anche gli stabilimenti balneari hanno anticipato la chiusura finché attori e regista resteranno in zona.