Castellammare, rissa in chiesa fra separati durante la Prima Comunione scattano le denunce e i numeri al lotto

Castellammare di Stabia, Napoli . Stando ai resoconti una vicenda triste sopratutto per il bambino, durante la prima comunione , la celebrazione finisce in rissa in una chiesa al centro di Castellammare. Lite tra i genitori separati del piccolo all’interno della chiesa del Carmine. Una futile discussione ha innescato la violenza tra il padre e la mamma, e i loro accompagnatori, che neanche il luogo sacro è riuscita a fermare. Intervenuti i carabinieri per riportare la calma e identificare i responsabili. Il papà di un bimbo che stava per ricevere il sacramento, ha visto arrivare l’ex moglie con il nuovo compagno, stavano per sedersi tutti assieme quando è scoppiata la rissa tra gli uomini.

Botte e minacce che hanno spaventato i presenti, solo con l’arrivo dei carabinieri è tornata la calma. I protagonisti della rissa sono stati acccolti in sagrestia dal parroco don Luigi che ha provato a rasserenare gli animi.

La messa delle 10,30 prevista per le comunioni è stata così a lungo interrotta è solo in tarda mattinata è terminata. Ora è il momento delle denunce alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e, come di tradizione in Campania , il gioco dei numeri al lotto dalla smorfia per la tombola proviamo con 68, 12, 60 e 44