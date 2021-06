Castellammare, dopo autopsia per Giuseppe Iezza i funerali giovedì a Pompei

Castellammare di Stabia ( Napoli ) È il momento dell’addio per la famiglia e gli amici di Giuseppe. I funerali del ragazzo, morto a 23 anni in un incidente con la moto, si terranno a Pompei nella chiesa di Messigno. Oggi il medico legale, incaricato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha fatto l’autopsia sulla vittima. Giovedì la città di Pompei darà l’ultimo saluto a Giuseppe Iezza, il ragazzo che domenica sera ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale Sorrentina sulla tratta che porta da Sorrento e Vico Equense verso l’area stabiese. Molte anche da Castellammare le persone che vorranno dire addio al ragazzo stabiese. Alle 9.30 giovedì il rito funebre alla chiesa di Messigno, il quartiere dove risiedeva, al confine tra Castellammare e Pompei. Oggi pomeriggio presso l’obitorio dell’ospedale San Leonardo di Castellammare si è svolta l’autopsia, per stabilire con certezza la causa della morte. Al vaglio anche la posizione dell’automobilista contro cui Iezza si è schiantato con la moto, che aveva comprato solo qualche settimana prima della tragedia. Sin dall’inizio le condizioni del ragazzo, arrivato nella notte di sabato in ospedale, erano apparse critiche. Disperato il tentativo di salvarlo. Stavano effettuando i primi esami con la Tac, per verificare le lesioni interne, quando il cuore di Giuseppe ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate a causa dell’impatto, avvenuto nei pressi dello stabilimento balneare “Bikini”. Nell’incidente è rimasta ferita anche la ragazza che era con Giuseppe. Portata a Castellammare, è stata poi trasferita all’ospedale del Mare. Tante contusioni, un femore sbriciolato e lo choc. Un trauma che difficilmente potrà dimenticare.