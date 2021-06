Castellammare di Stabia stop agli allagamenti di via Fontanelle

Castellammare di Stabia / Pompei ( Napoli )Â Il comuncato del sindaco Cimmino

🚧 STOP AGLI ALLAGAMENTI IN VIA FONTANELLE, AL VIA I LAVORI PER LA RETE FOGNARIA!

🚜 Basta allagamenti e disagi nella periferia nord di Castellammare.

Ha preso il via stamattina il cantiere per la realizzazione della rete fognaria in via Fontanelle, un’opera attesa da decenni dai residenti del quartiere e da tutti i cittadini.

Finalmente si riesce a raggiungere questo importante obiettivo, grazie alla sinergia con Gori e con la Regione Campania.

➡️ Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra che ha consentito già di rifare la rete fognaria in diversi quartieri che ne erano sprovvisti, come Ponte Persica, Schito e Privati, e di eliminare gli scarichi in mare con 21 ordinanze nei confronti dei condomini che sversavano i reflui nel rivo Cannetiello.

🌊 La strada è tracciata, l’obiettivo è chiaro: il prossimo passo sarà quello di restituire la balneabilità di tutto il nostro mare ai cittadini stabiesi!