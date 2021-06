Castellammare di Stabia: ombrelloni e sdraio gratis per 154 famiglie. Un ombrellone e due sedie a sdraio gratis per 154 famiglie stabiesi, che per cinque giorni potranno accedere in nove lidi di Castellammare di Stabia, sfruttando un accordo tra il Comune e i gestori delle spiagge. L’obiettivo è quello di consentire anche alle famiglie a reddito zero di poter usufruire dei servizi offerti dai lidi.

Il progetto varato dall’assessore alle Politiche Sociali, Sabrina Di Gennaro, è stato denominato “Tutti al mare” e rientra nel piano “Estate per tutti 2021”, che già prevede altre iniziative per i disabili, anche provenienti da altri Comuni del comprensorio, e per i bambini.

Nella giornata di ieri sono state aperte le iscrizioni. Le persone interessate dovranno inviare una domanda entro il 26 giugno, compilando un modulo online direttamente dal sito del Comune o dalle pagine istituzionali dell’ente. «I nuclei familiari stabiesi a reddito zero che faranno domanda, potranno usufruire a titolo gratuito per una settimana (dal lunedì al venerdì), di una postazione in spiaggia comprensiva di un ombrellone e due sedie a sdraio in uno dei lidi che hanno dato adesione», spiega attraverso una nota l’amministrazione comunale. I lidi che hanno aderito sono: la Maricorderia, il Bagno Elena, il Bagno Conte, la spiaggia libera di Pozzano, il Garden Beach, La Limpida, il lido Lo Scoglio, il lido Moderno e la spiaggia libera La Rotonda.

«Per il servizio sono previsti due turni giornalieri (mattina e pomeriggio) – spiega ancora l’amministrazione comunale – I nuclei familiari verranno selezionati, per un massimo di 154, in base all’ordine cronologico attivo delle domande pervenute». Un piccolo sostegno dunque a chi vuole andare al mare, ma magari non ha la possibilità di usufruire dei servizi, tipo l’ombrellone, necessario soprattutto per i bambini, almeno per cinque giorni durante l’estate.

Fonte Metropolis