Castellammare di Stabia, ok dalla Regione per il Puc. La città si salva da un eventuale commissariamento

Il Settore Urbanistica della Regione Campania, in merito all’iter per l’adozione del Piano Urbanistico Comunale (Puc), ha comunicato che il Comune di Castellammare di Stabia ha ottemperato a tutte le disposizioni e le tempistiche previste.

L’Ente di Palazzo Farnese è perciò fuori dalla blacklist delle città “sotto esame” per un eventuale commissariamento. Castellammare è uno dei pochi Comuni della Regione Campania ad aver seguito pedissequamente le disposizioni.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Cimmino ha di fatto posto in essere tutti gli opportuni accorgimenti per attendere alle disposizioni regionali ed evitare quindi disastrose conseguenze per l’amministrazione comunale susseguenti ad un’eventuale commissariamento. Un risultato di cui andare fieri.

Tra agosto e settembre la Regione invierà una nota con cui saranno definiti i tempi di conclusione dell'adozione.