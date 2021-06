Castellammare di Stabia Nuovo blitz contro la sosta abusiva a Pozzano

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Nuovo blitz contro la sosta abusiva a Pozzano L amministrazione Cimmino non molla di un centimetro a quanto dice e riportiamo il suo post

E’ una guerra che si combatte quotidianamente grazie all’immenso lavoro degli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Antonio Vecchione.

Voglio solo ricordare

A tutti i miei cittadini che gli abusivi che pretendono denaro per parcheggiare sulla statale arricchiscono le casse della criminalità e causano gravissimi problemi per il traffico e la sicurezza. Una situazione incancrenita ma che estate dopo estate, attraverso l’installazione dei new jersey e le ripetute operazioni delle forze dell’ordine, stiamo normalizzando. Chi strumentalizza politicamente la lotta che stiamo mettendo in campo tutti i giorni è lo stesso che si girava dall’altro lato senza muovere un dito fino a qualche anno fa. Ma il loro tempo e quello degli abusivi è fortunatamente finito. Avanti.