Castellammare di Stabia, Francesco Pio Esposito convocato nella Nazionale Under 16

Castellammare di Stabia orgogliosa del suo giovane cittadino Francesco Pio Esposito, tra i 43 convocati per la nazionale italiana Under 16. Francesco Pio Esposito ha la passione per il calcio nel DNA essendo figlio dell’ex calciatore Agostino. Anche i suoi due fratelli maggiori condividono l’amore per lo stesso sport: Salvatore è infatti un centrocampista della Spal mentre Sebastiano è attaccante dell’Inter reduce dalla vittoria ai playoff di serie B con la maglia del Venezia.

Al giovane Francesco Pio facciamo i nostri complimenti per questo importante traguardo certi che sarà l’inizio di una lunga carriera calcistica.